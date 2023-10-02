Психолог дала советы, как избавиться от «синдрома отложенной жизни» Психолог Малахова: «синдром отложенной жизни» может стать причиной депрессии

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Если человек постоянно откладывает ­что-то на потом, считая, что сможет сделать запланированное позже, это называется «синдромом отложенной жизни» (СОЖ), рассказала в беседе с «МК в Питере» психолог Александра Малахова. По ее словам, чтобы сделать что-то прямо сейчас, человеку необходимо преодолеть страх и неуверенность в себе, а иногда просто лень. Иначе подобное состояние может привести к депрессии.

Как пояснила специалист, человек с СОЖ относится к своей жизни как к черновику, считая, что подходящий момент для важных дел наступит в будущем. Однако этот момент все не наступает.

Человек не ощущает себя активным автором того, что с ним происходит. И он не может начать жить, действовать, исполнять свои желания и потребности. Чаще всего причиной этого становится страх двигаться вперед, совершать ошибки, — рассказала психолог.

Она подчеркнула, что зачастую подобные страхи идут из детства. Например, если родители постоянно делали ­что-то за ребенка, не давая ему самостоятельно пробовать справиться с той или иной задачей. В результате во взрослом возрасте такой человек, не имеющий опыта ошибок, будет бояться ошибиться, поэтому остается на одном месте, никуда не двигаясь и ничего не пробуя. Однако это приводит к неудовлетворенности, которая впоследствии может стать причиной депрессии, неврозов и других расстройств и даже привести к разрушению отношений с близкими.

Чтобы справиться с СОЖ, психолог посоветовала постараться стать обычным живым человеком, который осознает, что быть несовершенным — это нормально.

Нужно работать над страхом ошибки, разрешить себе ошибаться, быть спонтанным. Необходимо понять, что миллионы людей ошибались и будут это делать в будущем, в этом нет ничего страшного. <...> Важно начать действовать, пробовать делать ­что-то новое, — резюмировала Малахова.

Ранее детский психолог Наталья Наумова посоветовала начинать прививать ребенку самостоятельность с трех лет, когда он пробует что-то делать один. По словам специалиста, уже в этом возрасте родителям не стоит спешить помогать и все делать за ребенка, а следует помогать, если действительно необходимо вмешаться.