Протестующие перекрыли движение на Цветном бульваре и Садовом кольце

https://static.news.ru/photo/10be3c86-5d92-11eb-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве перекрыли движение в районе Цветного бульвара и Садового кольца.

По возможности избегайте поездок в эти районы, — говорится в сообщении столичного дептранса в Telegram-канале.

Протестующие повредили автозак и служебную машину на Цветном бульваре. Также они стали закидывать снежками и петардами сотрудников правоохранительных органов. Люди оккупировали вход в цирк в центре бульвара и вывесили красно-бело-красный белорусский флаг. Силовики начали очищать бульвар от протестующих. По данным «Медиазоны», на входе в метро «Цветной бульвар» полицейские избивают людей.

Ранее на несанкционированной акции разбили автомобиль с мигалкой, а его водителю выбили глаз. Пострадавший госпитализирован.

Как писал NEWS.ru, брат оппозиционера Алексея Навального Олег пришёл на несанкционированный митинг в Москве. Он заявил, что люди требуют, чтобы власти выпустили всех политзаключённых, а президент России Владимир Путин ушёл в отставку. Олег Навальный подчеркнул, что на акцию протеста пришли много людей, но он не стал называть приблизительное количество.

Сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.