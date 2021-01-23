В Москве️ на митинге водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз

https://static.news.ru/photo/b56086dc-5d91-11eb-a7a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автомобиля Mercedes-Benz с номером АМР госпитализирован в Москве. Участники несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального разбили окно машины и выбили мужчине глаз. Об этом сообщил источник.

Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются, — сказал собеседник РИА Новости.

С призывом выйти на несанкционированные митинги к россиянам в соцсетях ранее обратились активисты региональных штабов политика.

ФСИН объявила Навального в розыск 29 декабря 2020 года из-за нарушений обязательств приговора по так называемому делу «Ив Роше». 18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево.

Он прилетел из Берлина, где почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию. В ФРГ заявляют, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок». Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными. Навальный сейчас находится в спецблоке «Матросской Тишины».

Очевидцы при этом сообщают, что в столице огромная колонна протестующих движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская Тишина», где содержится политик, передавал NEWS.ru.