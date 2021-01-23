Протестующие идут по Садовому кольцу в сторону «Матросской Тишины»

https://static.news.ru/photo/c7af3b70-5d92-11eb-a64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Очевидцы сообщают, что в столице огромная колонна участников несанкционированного митинга движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская Тишина», где содержится оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru.

При этом ранее стало известно, что улицы вокруг СИЗО перекрыты полицией, поэтому подойти к зданию нельзя. До этого протестующие перекрыли движение в районе Цветного бульвара и Садового кольца.

Митинги в поддержку Навального проходили в разных городах России. С призывом выйти на акции протеста к россиянам в соцсетях обратились активисты региональных штабов политика.

ФСИН объявила Навального в розыск 29 декабря 2020 года из-за нарушений обязательств приговора по так называемому делу «Ив Роше». 18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево.

Он прилетел из Берлина, где почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию. В ФРГ заявляют, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок». Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными. Навальный сейчас находится в спецблоке «Матросской Тишины», сообщал NEWS.ru.