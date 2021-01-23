На Цветном бульваре начались стычки протестующих с полицией

https://static.news.ru/photo/c88ad088-5d90-11eb-be8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники массовой акции повредили автозак и служебную машину на Цветном бульваре. Полиция начала задержания.

Отмечается, что протестующие в центре Москвы переместились с Пушкинской площади на Цветной бульвар. Там они также начали закидывать снежками и петардами сотрудников правоохранительных органов, при этом камнем был повреждён автозак, сообщает ТАСС.

По данным агентства, протестующие оккупировали вход в цирк в центре Цветного бульвара и вывесили красно-бело-красный белорусский флаг.

Полиция начала очищать бульвар от протестующих. Как сообщает «Медиазона», силы правопорядка начали избивать людей на входе в метро «Цветной бульвар».

23 января во многих городах России проходят акции протеста. Собравшиеся выступают в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на 30 суток. В районе Пушкинской площади находятся от четырёх тысяч до 15 тысяч человек. Они требуют освобождения Навального.

Как писал NEWS.ru, во Владивостоке во время несанкционированного митинга дети стояли живой цепью между протестующими и правоохранителями.