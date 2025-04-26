Простые бутерброды с намазкой из соленых огурцов, поджаристого лука и моркови! Перекус за 5 минут! Аппетитная закуска с насыщенным вкусом! Эти бутерброды с хрустящим багетом и ароматной овощной намазкой станут идеальным перекусом или дополнением к супу. Солёные огурцы придают блюду приятную кислинку, а чеснок и обжаренные овощи — пикантность.
Ингредиенты
- Багет — 1 шт.
- Масло сливочное — 40 г
- Масло растительное — 10 мл
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Плавленый сырок — 1 шт.
- Огурцы солёные — 3 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Майонез — 2 ст. л.
Приготовление
1. Багет. Нарежьте ломтиками толщиной 1,5 см. Обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки. Остудите.
2. Овощи. Лук нарежьте кубиком, морковь и сырок натрите. Обжарьте лук и морковь 5–6 минут до мягкости.
3. Намазка. Огурцы натрите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте с овощами, добавьте соль, сырок, перец и майонез.
4. Выложите намазку на багет, украсьте кружочками огурцов и подавайте.
Совет: для лёгкости можно заменить майонез на сметану или греческий йогурт.
Ранее мы делились рецептом суперзавтрака за 3 минуты! Мнем вилкой — и намазка на поджаристый тост готова.