Простые бутерброды с намазкой из соленых огурцов! Перекус за 5 минут

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Простые бутерброды с намазкой из соленых огурцов, поджаристого лука и моркови! Перекус за 5 минут! Аппетитная закуска с насыщенным вкусом! Эти бутерброды с хрустящим багетом и ароматной овощной намазкой станут идеальным перекусом или дополнением к супу. Солёные огурцы придают блюду приятную кислинку, а чеснок и обжаренные овощи — пикантность.

Ингредиенты

Багет — 1 шт.

Масло сливочное — 40 г

Масло растительное — 10 мл

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Плавленый сырок — 1 шт.

Огурцы солёные — 3 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соль, чёрный перец — по вкусу

Майонез — 2 ст. л.

Приготовление

1. Багет. Нарежьте ломтиками толщиной 1,5 см. Обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки. Остудите.

2. Овощи. Лук нарежьте кубиком, морковь и сырок натрите. Обжарьте лук и морковь 5–6 минут до мягкости.

3. Намазка. Огурцы натрите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте с овощами, добавьте соль, сырок, перец и майонез.

4. Выложите намазку на багет, украсьте кружочками огурцов и подавайте.

Совет: для лёгкости можно заменить майонез на сметану или греческий йогурт.

Ранее мы делились рецептом суперзавтрака за 3 минуты! Мнем вилкой — и намазка на поджаристый тост готова.