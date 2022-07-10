«Просто в морду дал»: Кирокоров о драке с лидером «ДДТ» Шевчуком Киркоров рассказал, что ногой «дал в морду» лидеру группы «ДДТ» Шевчуку из-за обвинений в обмане зрителей

Фото: vk.com/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров рассказал, что у него в свое время произошла драка с лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком. Исполнитель заявил в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак», что на одном из совместных мероприятий рокер обвинил его в использовании фонограммы и обмане зрителей. По словам эстрадного артиста, в ответ он «дал в морду» Шевчуку.

Я ему просто в морду дал, когда увидел, и все. Причем даже ногой, по-моему. Я сидел в кресле в баре, он подошел, сказал какую-то гадость, — рассказал Киркоров.

По его словам, удар был достаточно сильным, и Шевчук после этого отлетел к барной стойке. Как отметил певец, ему больше не доводилось встречаться с солистом «ДДТ».

Ранее Киркоров отказался от вещей люксового бренда Dolce & Gabbana, несмотря на то что несколько лет скупал самые свежие и актуальные коллекции марки, не жалея денег. Он решил, что представители бренда плохо себя ведут и не стоит этому потакать.