Прокуратура проверит школы к 1 сентября

https://static.news.ru/photo/b7a560a4-e2ce-11ea-8ea3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Массовые проверки готовности учебных заведений к началу нового учебного года с учётом ситуации с коронавирусом поручила Генпрокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, результаты проверок лично проверит генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Перед началом нового учебного года Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов провести проверки на предмет готовности школ к 1 сентября и принять дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса, — цитирует сообщение Генпрокуратуры ТАСС.
Там пояснили, что проверяющие уделят особое внимание тому, как в школах соблюдают санитарно-эпидемиологическое законодательство с учётом распространения COVID-19.