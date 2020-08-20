Прокуратура проверит школы к 1 сентября

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В больнице скорой медицинской помощи № 1 города Омска рассказали о состоянии Алексея Навального. Сегодня утром его экстренно госпитализировали сюда прямо из самолёта с признаками отравления.

Состояние пациента стабильное. Продолжается интенсивная терапия. Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни, — сказал журналистам заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко....