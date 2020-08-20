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Прокуратура проверит школы к 1 сентября

13:18, 20 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовые проверки готовности учебных заведений к началу нового учебного года с учётом ситуации с коронавирусом поручила Генпрокуратура. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, результаты проверок лично проверит генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Перед началом нового учебного года Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов провести проверки на предмет готовности школ к 1 сентября и принять дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса, — цитирует сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

Там пояснили, что проверяющие уделят особое внимание тому, как в школах соблюдают санитарно-эпидемиологическое законодательство с учётом распространения COVID-19.

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