Прокуратура проверит школу, где ребёнка заставили «терпеть до перемены»

Прокуратура Нижегородской области начала проверку школы в городе Выкса, где учительница не выпустила ребёнка с диареей в туалет, заставив «терпеть до перемены», передаёт «Ридус».
Ранее британский бренд Domestos, который занимается выпуском бытовой химии, объявил в России конкурс на ремонт школьных туалетов. Заявки поступили из многих российских городов. Туалеты в школах оказались в очень плохом состоянии — от отваливающейся плитки до протекающих труб. В некоторых учебных заведениях ученикам приходится бегать домой, чтобы сходить в туалет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил конкурс, заявив, что в Кремле не видят в нём «ничего такого».