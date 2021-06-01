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Прокуратура проверит школу, где ребёнка заставили «терпеть до перемены»

19:31, 01 июня 2021

Прокуратура Нижегородской области начала проверку школы в городе Выкса, где учительница не выпустила ребёнка с диареей в туалет, заставив «терпеть до перемены», передаёт «Ридус».

Ранее британский бренд Domestos, который занимается выпуском бытовой химии, объявил в России конкурс на ремонт школьных туалетов. Заявки поступили из многих российских городов. Туалеты в школах оказались в очень плохом состоянии — от отваливающейся плитки до протекающих труб. В некоторых учебных заведениях ученикам приходится бегать домой, чтобы сходить в туалет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил конкурс, заявив, что в Кремле не видят в нём «ничего такого».

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