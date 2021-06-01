Прокуратура проверит школу, где ребёнка заставили «терпеть до перемены»

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На Гоголевском бульваре открылась выставка, которая посвящена истории одной из самых знаменитых газет «Вечерняя Москва». Жителям столицы рассказали о почти 100-летней истории этого издания.

Сотрудники издания отметили, что «Вечёрку» создавали как городскую газету — друга, приходящего в гости. На свежем воздухе выставили плакаты, на которых отражена история. Повествование идёт с 6 декабря 1923 года,...