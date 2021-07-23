Прокуратура попросила ужесточить приговор за ДТП блогеру Эдварду Билу
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:06, 23 июля 2021
Эдвард БилФото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Прокуратура подала жалобу на приговор, назначенный блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю) за ДТП в центре Москвы. Ведомство просит пересмотреть решение суда, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и запретил управлять транспортными средствами три года. Но прокуратура Москвы посчитала наказание недостаточным.
Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля. В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билю наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе, — заявили в пресс-службе ведомства.
Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.
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