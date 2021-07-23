Прокуратура попросила ужесточить приговор за ДТП блогеру Эдварду Билу

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Социологи не смогут ответить Следственному комитету РФ на вопрос о том, как сделать так, чтобы молодёжь не участвовала в несанкционированных акциях протеста. Об этом NEWS.ru заявила генеральный директор Московской школы конфликтологии и кандидат социологических наук Любовь Цой.

При этом, по словам эксперта, само социологическое исследование о мотивах участия в протестных мероприятиях сделать можно. Закрытые социологические исследования заказываются на любую тему. Вопрос в постановке. Если мы хотим узнать...