От Ефремова до Била: почему звёзд-автохамов наказывают по-разному

Слишком мягкий, по мнению прокураторы, приговор скандальному блогеру Эдварду Билу за массовую аварию в центре Москвы неподалёку от того места, где год назад устроил смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов, заставил многих задаться вопросом о справедливости наказания, которое суд назначает звёздам-нарушителям ПДД. Почему одних знаменитостей, гоняющих на бешеной скорости или садящихся в пьяном виде за руль, прощают и оставляют на свободе, а других сажают в тюрьму, NEWS.ru объяснил почётный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

Почему Эдаварда Била не посадили в тюрьму

Самым резонансным процессом за последнее время стало дело блогера Эдварда Била. 14 июля он был осуждён на два года ограничения свободы, что означает запрет выходить на улицу по ночам, и три года лишения прав. 1 апреля Бил стал виновником массовой аварии на Садовом кольце. Находясь за рулем спорткара Audi RS6, он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Наиболее сильные травмы получила сотрудник аппарата Госдумы Мария Артёмова: её доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, разрывом внутренних органов, переломами таза и ног.

пресс-служба суда/АГН "Москва"

Накануне оглашения приговора Бил заявил, что уже выплатил Артёмовой около 11 млн рублей, и обвинил участников ДТП в жадности. По словам блогера, они начали «борзеть» и требуют от него всё больше и больше денег. Бывший пранкер выразил надежду на условный срок, но не получил даже его.

Эдвард Бил Валерий Мельников/РИА Новости

Депутат Госдумы, член ЛДПР Ярослав Нилов в своём Telegram-канале раскритиковал решение суда по делу Эдварда Била, назвав приговор «как минимум странным».

Гражданин сознательно нарушал все мыслимые нормы и правила, гонял с космической скоростью по московским улицам на незарегистрированном автомобиле-призраке. <...> Спровоцировал страшное ДТП на Смоленской площади. В результате наша коллега Мария Артёмова получила серьёзные травмы, от которых не может оправиться до сих пор. И что? За все «подвиги» — два года ограничения свободы? — написал Нилов.

Депутат считает, что «несоразмерность приговора содеянному блогером откровенно зашкаливает». Нилов поддержал намерение прокуратуры Москвы обжаловать «слишком мягкое» наказание Билу и выразил надежду, что апелляция будет удовлетворена.

В противном случае любой неадекват может вдохновиться опасным прецедентом. Нарушай, гоняй, сбивай, ломай — ничего страшного, просто посидишь дома пару лет с 20:00 вечера до 08:00 утра. Так получается? — задаётся вопросом депутат.

Почему Эдварда Била не посадили в тюрьму, в беседе с NEWS.ru рассказал почётный адвокат России Леонид Ольшанский. Он напомнил, что разбитые Билом машины не подпадают под статью 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В обвинительном заключении, которое рассматривает судья, говорится только о том, что подпадает под статью 264 УК РФ. Согласно ей, если был причинён тяжкий вред здоровью человека, это влечёт ограничение свободы до трёх лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы. Разбитые Эдвардом Билом четыре машины входят не в уголовный, а в гражданский процесс, — сказал юрист.

Ольшанский пояснил, что при советской власти разбитые машины подпадали под статью УК, но при Борисе Ельцине Госдума «последовательно гуманизировала» законодательство, убрав оттуда «железо».

Статья 264 отнесена к специальному разделу УК РФ — деяние по неосторожности. На что был направлен умысел блогера? На то, чтобы лететь как угорелый и нарушать ПДД. Но не было умысла кому-то переломать руки-ноги или покалечить. Наоборот, он думал, что проскочит, но какого-то миллиметра, как всегда бывает, не хватило, — добавил адвокат.

Леонид Ольшанский уверен, что суд учёл смягчающие обстоятельства: блогер заключил с пострадавшими досудебное соглашение и признал вину. Адвокат отметил: приговор Билу мог быть ещё мягче.

И следователь, и суд отклонили взаимное ходатайство потерпевшей и блогера о том, чтобы закончить дело мировым соглашением. Было бы мировое соглашение — Бил бы не получил вообще никакого наказания. Значит, судья проявила принципиальность, — заявил юрист.

Вице-президент Движения автомобилистов России прокомментировал, почему суд не учёл обстоятельства, о которых сообщал дептранс Москвы (спорткар Била сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим, за три месяца иномарка «собрала» 800 штрафов).

Перед судьёй главный документ — обвинительное заключение. Туда вошло, что блогер гонял не по правилам? Нет. По-человечески можно говорить об этом, а юридически не получится. Если не поддаваться эмоциям и не говорить, какой этот Бил беспредельщик, судья вынесла взвешенный приговор, — убеждён юрист.

При этом Ольшанский отметил, что «эпопея» с судом над Эдвардом Билом будет продолжаться ещё долго: прокуратура будет обжаловать приговор, то же самое могут сделать пострадавшие, у которых, по мнению юриста, есть шансы отсудить компенсацию.

В чём отличие дела Била от дела Ефремова

Дело Эдварда Била сразу стали сравнивать с делом Михаила Ефремова. Действия обоих повлекли за собой серьёзный ущерб. Отличие лишь в том, что в случае с Билом ДТП обошлось без летального исхода. Но Ольшанский утверждает: Ефремов тоже мог бы рассчитывать на более мягкий приговор. Но актёр, в отличие от блогера, упустил свой шанс на снисхождение суда.

В любом деле — убил, украл, изнасиловал — признание вины в прямом смысле смягчает приговор. Если человек типа Михаила Ефремова говорит, что виноват и признаёт всю тяжесть содеянного, заглаживает вину — сразу и добровольно оплачивает лечение, похороны, компенсирует моральный вред, — это всё смягчающие обстоятельства. А шутки с правосудием и превращение суда в цирк, откровенное непризнание очевидных фактов всегда влечёт за собой более серьёзный приговор, — констатирует адвокат.

Ольшанский обращает внимание, что в последние годы степень известности виновника ДТП и резонансность самой аварии играют всё большую роль.

У нас сейчас получилось задом наперёд. Раньше в СССР, если генерал, народный артист, лауреат премии совершал ДТП, это не освещалось в прессе и тихонько спускалось на тормозах. Сейчас, если известный человек попадает в аварию, сразу следует шквал материалов. Поэтом судья подходит к таким делам серьёзно. Да и само отношение общества к таким проступкам стало другим. Гласность привела к серьёзной ответственности популярных людей, — подчеркнул юрист.

Примеров того, что нарушения ПДД перестали сходить звёздам с рук, — масса. 8 июля 2021 суд лишил водительских прав отказавшегося от медосвидетельствования рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) на один год и семь месяцев и приговорил артиста к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Ранее на три месяца стал пассажиром звезда YouTube Гусейн Гасанов: блогера наказали за езду с автоматически скрываемыми номерными знаками.

Элджей (Алексей Узенюк) Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В феврале этого года сообщалось о том, что за езду в нетрезвом виде прав лишился актёр Вячеслав Гришечкин, известный по роли подполковника Староконя в сериале «Солдаты». Тогда артист заявил о своём несогласии с обвинением. Он утверждал, что в момент остановки его машины инспектором за рулём находился другой человек, и собирался обжаловать приговор. NEWS.ru связался с Гришечкиным, чтобы узнать, удалось ли ему вернуть права. Но он не стал комментировать этот вопрос. Судя по всему, он по-прежнему остаётся пешеходом.