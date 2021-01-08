Производство вакцины «Спутник V» начнётся в Бразилии 15 января

https://static.news.ru/photo/0b7ebdd2-539b-11eb-b8af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

С 15 января Бразилия начнёт выпускать вакцину «Спутник V», сообщил производитель препарата.

Бразилия начнёт производство «Спутника V» 15 января, — сказано в аккаунте вакцины в Twitter.

Как сообщал NEWS.ru ранее, журналист американского делового агентства Bloomberg перечислил факторы, говорящие в пользу надёжности и эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V», и заметил, что отдал бы ей предпочтение в сравнении с китайским препаратом CoronaVac.

Официальный аккаунт вакцины в Twitter сообщил ранее, что Алжир стал первой страной на Африканском континенте, зарегистрировавшей вакцину российского производства «Спутник V».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил 10 января, что российской вакциной от коронавируса «Спутник V» воспользовались уже более 1,5 млн человек.