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Африка

Алжир первым среди африканских стран зарегистрировал «Спутник V»

22:54, 10 января 2021
Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

Алжир стал первой страной на Африканском континенте, зарегистрировавшей вакцину российского производства «Спутник V». Об этом сообщается на странице препарата в Twitter.

Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации «Спутника V» в Африке. Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало «Спутник V» 10 января, — говорится в сообщени.

Накануне в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что не рассматривают возможность применения российской вакцины от коронавируса. По словам главы ведомства Максима Степанова, Киев уже заключил соглашение о поставках вакцины с китайской компанией Sinovac Biotech. Также Украина ведёт переговоры и с другими производителями препаратов.

Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести первые экспертные консультации по разрешению для использования при чрезвычайных обстоятельствах российской вакцины «Спутник V».

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