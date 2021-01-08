Алжир первым среди африканских стран зарегистрировал «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/f53f93b4-537e-11eb-b3d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

Алжир стал первой страной на Африканском континенте, зарегистрировавшей вакцину российского производства «Спутник V». Об этом сообщается на странице препарата в Twitter.

Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации «Спутника V» в Африке. Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало «Спутник V» 10 января, — говорится в сообщени.

Russian Direct Investment Fund announces the first registration of Sputnik V in Africa. Ministry of Pharmaceutical Industry of Algeria registered Sputnik V on January 10th. https://t.co/RYhKDLCRcb — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 10, 2021

Накануне в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что не рассматривают возможность применения российской вакцины от коронавируса. По словам главы ведомства Максима Степанова, Киев уже заключил соглашение о поставках вакцины с китайской компанией Sinovac Biotech. Также Украина ведёт переговоры и с другими производителями препаратов.

Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести первые экспертные консультации по разрешению для использования при чрезвычайных обстоятельствах российской вакцины «Спутник V».