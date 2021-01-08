Минздрав: ВОЗ проведёт консультации по использованию «Спутника V» при ЧС

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести первые экспертные консультации по разрешению для использования при чрезвычайных обстоятельствах российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины «Спутник V» на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января, — сказал он в эфире канала «Россия 1».

Если российская вакцина получит такой статус, это упростит её регистрацию в иностранных государствах. Кроме того, это откроет возможности её поставки в рамках международных программ под эгидой ООН.

Зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» решили после того, как была доказана её эффективность. Так прокомментировал заявления о том, что российский препарат не проверен, замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Представитель регулятора пояснил, что до этого были получены данные о безопасности аденовирусной платформы, которую использовали для создания вакцины. По словам Фисенко, так же поступили и США, Евросоюз и Великобритания. Они начали массовую вакцинацию с продолжающимися клиническими исследованиями.

Как писал NEWS.ru, ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 1 млн россиян были привиты вакциной «Спутник V» и новых нежелательных реакций у них не зарегистрировано. По его словам, каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот.