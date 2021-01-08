Минздрав Украины не рассматривает применение российской вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/b0705130-527d-11eb-b8a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Минздрав Украины на сегодняшний день не рассматривает возможность получения у России вакцины от коронавируса и её применения для вакцинации населения.

Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использование российской вакцины, — цитируют «Известия» министра здравоохранения страны Максима Степанова.

Он добавил, что Киев уже заключил соглашение о поставках вакцины с китайской компанией Sinovac Biotech. Также Украина ведёт переговоры и с другими производителями препаратов, некоторые из них находятся на стадии технического согласования, где главным спорным вопросом остаются сроки поставок вакцины.

По словам главы украинского Минздрава, в стране утверждён пятиэтапный план вакцинации украинцев. На первом этапе вакцины будут доступны для медработников и тех, кто оказывает медицинскую или социальную помощь жителям страны, например, сотрудникам домов престарелых.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что министерство получило заявку от харьковской компании «Биолек» на регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Министр добавил, что вокруг российской вакцины много «большой политики». Также он выразил уверенность, что украинский Минздрав способен обеспечить страну вакцинами «ведущих мировых производителей».