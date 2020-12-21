В гражданский оборот в РФ скоро выйдут 500 тысяч доз вакцины от COVID-19

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В гражданском обороте в России вскоре окажутся 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

На сегодняшний день в гражданский оборот для массового производства выпущено уже 350 тыс. доз вакцины «Спутник V». На складе центра им. Гамалеи готовы ещё 250 тыс. доз, 150 тыс. из которых в ближайшее время могут получить разрешение Росздравнадзора для отправки в регионы, — заявил в интервью проекту «Эпидемия с Антоном Красовским» Гинцбург.

По его словам, «Спутник V» производят уже пять предприятий, которые в январе 2021 года должны выйти на производство 5-6 млн доз в месяц.

В Сколково строят ещё один новый завод для производства этой вакцины, с производственной мощностью до 10 млн доз вакцины в месяц. То есть к 5-6 млн доз с февраля присоединится производство ещё 10 млн доз в месяц. Это будет трёхкратное увеличение, и вполне реалистично, что мы страну к концу года «закроем» этой вакциной, и даже останется экспортный потенциал, — подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что к декабрю следующего года необходимо «нужное количество населения провакцинировать, чтобы популяционный иммунитет дал свои результаты».

Как писал NEWS.ru, главы ведущих российских центров по созданию вакцины от коронавируса рассказали о длительности иммунитета при вакцинации. По их словам, вакцина «Спутник V» будет защищать не менее двух лет.

Вакцина научного центра «Вектор» Роспотребнадзора создаст иммунитет минимум на полгода. Ещё одна вакцина, разработанная центром имени Чумакова РАН, даст иммунитет минимум на месяц. Как отметил его глава Айдар Ишмухаметов, такие цифры они могут сообщить, опираясь на доклинические исследования на животных.

Ранее вирусолог Анджела Расмуссен отметила, что массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус: он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус. Единственное, что со временем вакцины станут более стойкими, как и иммунитет населения.