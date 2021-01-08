Bloomberg назвал причины выбрать для вакцинации «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/23f947a6-52e7-11eb-8db5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

Журналист американского делового агентства Bloomberg перечислил факторы, говорящие в пользу надёжности и эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V», и заметил, что отдал бы ей предпочтение в сравнении с китайским препаратом CoronaVac.

В большом материале журналист Bloomberg Сэм Фазели рассказывает о плюсах российского препарата. Так, например, он отмечает, что многие удивятся, если узнают, что Россия находится на пятом месте в рейтинге Bloomberg’s Covid-19 Vaccine Tracker по числу доз вакцин, на которые уже заключены контракты на поставку в другие страны.

Вакцина с причудливым названием Sputnik V, разработанная институтом Гамалеи, находится в рейтинге сразу за GlaxoSmithKline Plc и Sanofi и опережает препараты, разработанные Moderna Inc. и Johnson & Johnson, — сказано в статье.

Отмечается, что Россия пока не публиковала данные о результатах третьей фазы испытаний вакцины, однако она её прошла.

Что известно: Sputnik V был протестирован в ходе III фазы испытаний с участием 22 714 добровольцев, с тремя промежуточными анализами, когда количество подтверждённых случаев заражения достигло 20, 39 и 78 соответственно, — говорится в материале, где отмечается, что число заражений после введения российского препарата оказалось ниже, чем после применения вакцин Moderna и Pfizer.

Согласно комментариям в пресс-релизах, эффективность, которую показала российская вакцина после каждого промежуточного анализа, стабильно составляла 90% или выше. Также не было случаев тяжёлой формы Covid-19 у вакцинированных лиц, хотя определение степени тяжести заболевания неясно, отмечается в статье.

Журналист обратил внимание, что «Спутник V» произведён по самым современным технологиям, поэтому он тоже двухкомпонентный, как и западные варианты. Главное отличие российской вакцины состоит в том, что в первом и втором компонентах используются разные аденовирусные векторы.

Первый компонент содержит вирус обычной простуды, аденовирусный вектор АД-26 (такой же применяется в вакцине Johnson & Johnson) и шиповидный белок Sars-Cov-2, который кодируется в вирусе обычной простуды для подачи сигнала для организма на выработку иммунитета.

Второй компонент содержит уже аденовирусный вектор АД-5. Российские учёные нарочно использовали разные векторы, чтобы расширить зону действия вакцины. Необходимо было избежать такой ситуации, при которой иммунитет, возникший после введения первой дозы, мог повлиять на эффективность второй дозы, пишет агентство. В то же время у большинства населения уже есть иммунитет к аденовирусу АД-5.

Шведско-британская AstraZeneca, например, применяет во втором компоненте вектор аденовируса шимпанзе. Центр Гамалеи и AstraZeneca договорились, что в будущем вакцина будет совместной и в первом компоненте будет использован АД-26, а второй компонент будет от AstraZeneca, отмечает журналист Bloomberg.

Все эти детали (даже без опубликованных результатов фазы III) дают мне основания думать, что вакцина Sputnik V может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях. Чего нельзя сказать о вакцине Sinovac CoronaVac, которая проходит испытания в Турции, Бразилии и Индонезии, — сказано в статье.

Как сообщал NEWS.ru, московский корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер привился вакциной от коронавируса «Спутник V». После этого он написал колонку, в которой объяснил, почему решился на этот шаг.