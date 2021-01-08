Корреспондент NYT объяснил, почему привился вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/550f34dc-52a0-11eb-bd85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

Московский корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер привился вакциной от коронавируса российского производства «Спутник V». После этого он написал колонку, в которой объяснил, почему решился на этот шаг.

Как и у многих российских граждан, которые не питали доверия к новой вакцине и говорили, что лучше посмотрят, что будет дальше, прежде чем прививаться самим, у меня были на её счёт некоторые сомнения, — пишет журналист в своей статье в New York Times.

Изначально Крамер сомневался в эффективности и безопасности российской вакцины, так как президент России Владимир Путин заявил о её одобрении ещё до начала испытаний поздней стадии. Кроме того, западные специалисты также критически отзывались об этом препарате.

Но, как заметил Крамер, скепсис западных учёных основывался в основном на политической обстановке вокруг вакцины, чем на её качестве. Журналист отметил, что российские учёные имеют «долгую и легендарную» историю разработок вакцин, а в советский период борьба с инфекциями была приоритетной областью здравоохранения. Он рассказал, что учёные в России традиционно испытывают разработанные вакцины на себе.

Среди причин, побудивших Крамера привиться, он также выделил доступность вакцины. По его словам, в российских больницах (Крамер привился в Москве) не наблюдалось очередей и логистических сбоев, которые были зафиксированы в клиниках США и других стран.

В заключение американский журналист рассказал о своём самочувствии после вакцинации. По словам Крамера, он не ощутил побочных эффектов и чувствует себя хорошо.

Как сообщал NEWS.ru, в Еврокомиссии оценили возможность покупки российской вакцины от COVID-19. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС должны покупать препарат от коронавируса только посредством общеевропейских переговоров. Кроме того, прежде чем поступить на европейский рынок, любой препарат должен быть одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).