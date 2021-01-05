В Еврокомиссии оценили возможность покупки российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4128418a-51aa-11eb-9652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Страны Европейского союза должны покупать препарат от коронавируса только посредством общеевропейских переговоров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности закупки российской вакцины от COVID.

Есть только один формат переговоров ,общий для 27 государств — членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 миллиарда вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС, — приводит РИА Новости слова главы ЕК.

Она отметила, что прежде чем поступить на европейский рынок, любой препарат должен быть одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Фон дер Ляйен также анонсировала обновление контракта с Pfizer — BioNTech, по которому ЕС приобретёт ещё 300 млн доз вакцины в добавление к уже согласованным 300 млн.

Как сообщал NEWS.ru, глава Минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что министерство получило заявку от харьковской компании «Биолек» на регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».