РФПИ: свыше 1,5 млн человек поставили себе вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/c295d7dc-5380-11eb-b110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» воспользовались уже более 1,5 млн человек, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V», — приводит «Интерфакс» сообщение РФПИ, распространённое 10 января.

Напомним, по состоянию на 6 января был вакцинирован 1 млн жителей России, в гражданском обороте находилось 1,5 млн доз «Спутника V».

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что РФПИ ведёт переговоры с одной из китайских фармакологических компаний о начале производства российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в Китае.

Перед этим глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что буква «V» в названии вакцины «Спутник V» означает победу над коронавирусной инфекцией.