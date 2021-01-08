РФПИ: свыше 1,5 млн человек поставили себе вакцину «Спутник V»

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» воспользовались уже более 1,5 млн человек, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V», —
приводит«Интерфакс» сообщение РФПИ, распространённое 10 января.
Напомним, по состоянию на 6 января был вакцинирован 1 млн жителей России, в гражданском обороте находилось 1,5 млн доз «Спутника V».
Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что РФПИ ведёт переговоры с одной из китайских фармакологических компаний о начале производства российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в Китае.
Перед этим глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что буква «V» в названии вакцины «Спутник V» означает победу над коронавирусной инфекцией.