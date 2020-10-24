Профессор назвал смертельно опасные в пандемию диагнозы

https://static.news.ru/photo/75e535da-168c-11eb-9b3c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Евгений Лильин предупредил, какие диагнозы несут смертельную опасность в период пандемии коронавируса.
Скорая помощь в России может не успеть приехать к тяжёлым больным из-за нагрузки, вызванной коронавирусом, — отметил он.
По его словам, в группу риска входят те, у кого случился инсульт. Таких пациентов необходимо отвезти в больницу в течение 5–6 часов. Также опасности подвержены онкобольные, которым нужна срочная госпитализация.
При этом профессор сообщил, что некоторые больницы отказываются принимать людей, которые пришли с подозрением на инсульт. Он связывает это с плохой организацией работы здравоохранения.
В регионах нет чёткого понимания, кого куда везти, — заявил Лильин в комментарии для URA.RU.
Ранее NEWS.ru писал, что суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в мире стал рекордным. За 24 часа COVID-19 заболело 465 322 человека в разных странах мира.
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