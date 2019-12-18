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Законопроект о регулировании деятельности такси введёт агрегаторов в правовое поле, а также ужесточит ответственность за незаконное занятие извозом. Об этом рассказал первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, который является одним из соавторов документа.

Проект подготовлен к внесению на рассмотрение нижней палатой парламента. Он учитывает цифровизацию отрасли, современные вызовы и риски, содержит подходы к привлечению в неё самозанятых граждан, отметил депутат.

По его словам, документ позволит решить одну из основных задач — повышение безопасности поездок. Лысаков подчеркнул, что затягивать с принятием закона нельзя, поскольку его ждут как водители такси, так и пассажиры, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество проверило 40 популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте App Store и Google Play. Ведомство рекомендовало к использованию 22 из них и только шесть признало лучшими. Приложения оценивались по таким критериям, как функциональность, удобство использования, безопасность хранения личных данных и онлайн-оплаты.