Продюсер объяснил внезапную популярность хита Жанны Фриске в TikTok Рудченко: хит Фриске вновь обрел популярность из-за легко запоминающейся мелодии

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Жанна Фриске

Хит Жанны Фриске вновь обрел популярность в социальной сети TikTok из-за того, что, как и все песни 90-х и 2000-х, обладает легко запоминающейся, незатейливой и навязчивой мелодией, считает музыкальный критик Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru он также отметил, что часть молодого поколения слушала подобные треки в детстве, а сейчас решила поностальгировать.

Все хиты 90-х и 2000-х объединяет незатейливая, навязчивая мелодия. Она легко запоминается. Кроме того, у современного поколения на генетическом уровне заложено восприятие подобных песен, потому что эти композиции слушали их родители и влюблялись под них. Возможно, часть молодежи сама слушала эти песни еще в детстве и сейчас решила поностальгировать, — пояснил продюсер.

Рудченко подчеркнул, что в треке Фриске с названием «Жанна Фриске» популяризируется любовь к себе. Такая тема соответствует современным трендам, добавил критик.

В данной песне Жанны Фриске пропагандируется любовь к себе, повышение самооценки, а эта тема сейчас, в принципе, воспевается в обществе. Составляющая этой песни подходит современным трендам. Это еще одна причина, почему трек вновь стал популярным, — заключил эксперт.

Пользователи TikTok сейчас активно записывают и публикуют ролики под песню «Жанна Фриске». Все видео объединяет тема высокой самооценки и любви к себе.

Осенью 2023 года песня Кати Лель «Мой мармеладный», которая вышла в 2004 году, стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи надевают меховые шапки и шубы и танцуют под хит российской артистки. При этом тиктокеры, пытаясь попасть в текст, не понимают значения слов «попробуй джага-джага» и просят перевод. Более того, песня заняла третье место в чарте Viral 50 в Spotify. В список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент. Исполнительница считает произошедшее чудом и «вселенской фантастикой».