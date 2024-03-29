Продюсер объяснил фразу про вонь в посте Макаревича о «Крокусе» Продюсер Рудченко: Макаревич специально заговорил о вони в посте про «Крокус»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Продюсер Павел Рудченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иноагентов) намеренно назвал вонью претензии к отсутствию в его соцсетях соболезнований в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». По его словам, музыкант — опытный пиарщик и хотел привлечь к себе внимание.

Макаревич — опытный пиарщик, он чувствует инфополе. И его ложка дегтя в бочке меда... казалось бы, соболезнует, сочувствует, но в то же время добавил неприязнь к жителям России. Этим он добавляет определенной перчинки в свой текст для привлечения внимания, чтобы его цитировали. А по сути, мог бы просто выразить соболезнования, — считает Рудченко.

Ранее Макаревич в Facebook (деятельность в РФ запрещена) ответил на претензии по поводу своего молчания на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Он заявил, что говорить о соболезнованиях не стоит, если можешь помочь. Критиков он назвал «блюстителями новой нравственности» и охарактеризовал их деятельность как «вонь».

Певец назвал пошлыми высказывания публичных деятелей в соцсетях. Он призвал «не трындеть», а помогать делом. Певец добавил, что сочувствует жертвам теракта и всем россиянам. При этом он обратился к россиянам с утверждением, что это их выбор — находиться внутри страны.

До этого пользователи соцсетей раскритиковали Пугачеву за молчание о теракте в «Крокусе». Телеведущая Маша Малиновская из-за этого назвала Примадонну «русофобским животным». Спустя неделю певица заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях.

Певец Сергей Лазарев заявил, что перестал строить далеко идущие планы после теракта в «Крокус Сити Холле». До этого он признался, что похудел на четыре килограмма на фоне стресса из-за произошедших событий.