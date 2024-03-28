«Радуюсь, что проснулись»: Лазарев об отсутствии планов после теракта Лазарев заявил, что перестал строить планы после трагедии в «Крокусе»

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Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев заявил, что перестал строить далеко идущие планы после теракта в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент NEWS.ru. В ходе благотворительного марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского артист сообщил, что теперь радуется каждому дню, потому что «все может разрушиться в один миг».

Ситуация, которая произошла недавно (теракт в «Крокус Сити Холле» — NEWS.ru), говорит о том, что мы можем сколько угодно мечтать, планы строить, но это все может разрушиться в один миг. Поэтому далеко я уже не планирую. Радуюсь, что утром проснулись, улыбнулись... Солнце светит, весна, впереди лето... Я надеюсь, что будет как можно больше добрых вестей и у нас будет много поводов для позитивных, веселых встреч, — сказал Лазарев.

До этого Лазарев признался, что похудел на четыре килограмма на фоне стресса из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Исполнитель отметил, что после трагедии несколько дней ничего не мог есть. Певец подчеркнул, что у него на душе «тяжело и непросто», из-за чего ему пока тяжело появляться на публичных мероприятиях.

Ранее Лазарев рассказал, что на время откажется от выступлений, чтобы «перезагрузиться». Исполнитель отметил, что его «эмоционально колбасит» перед днем рождения 1 апреля и ему необходимо прийти в себя. Лазарев пообещал, что его концерты продолжатся в конце апреля.