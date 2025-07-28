Продолжительность рабочего дня в России может сократиться Общественник Пищальников: рабочий день в России может сократиться на 12 минут

Средняя продолжительность рабочего дня в России может сократиться до 7 часов 20–25 минут, заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент общественной организации «Опора России» Дмитрий Пищальников. По его словам, это на 7–12 минут меньше текущих показателей.

Он объяснил, что это напрямую связано с общей динамикой экономического развития, а именно снижением деловой активности, объемов производства и сокращением потребительского спроса. В таких условиях компании сталкиваются с целым рядом проблем, включая падение потребности в трудовых ресурсах при сохраняющемся дефиците кадров.

Все признаки указывают на то, что текущая негативная тенденция сохранится во второй половине 2025 года. В условиях отсутствия экономического роста средняя продолжительность рабочего дня может сократиться до 7 часов 20–25 минут, — подчеркнул Пищальников.

По его мнению, из-за этого в стране увеличится количество случаев частичной занятости и перехода сотрудников на гибкие графики работы. При этом доля работников со снижающимися доходами может превысить 40%. При сохранении текущих тенденций в 2026 году прогнозируется дальнейшее замедление экономики, резюмировал вице-президент организации.

Ранее стало известно, что 42% россиян выбрали бы четырехдневную неделю как оптимальный график работы. За традиционные пять рабочих дней проголосовали лишь 23% респондентов. При этом 24% участников опроса уверены, что переход к новой системе является лишь вопросом времени.