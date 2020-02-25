Фото: Nasir Kachroo/Global Look Press

Секретные чаты в WhatsApp оказались совсем не приватными. Как выяснил журналист немецкого издания Deutsche Welle Джордан Уайлдон, получить доступ к чужим данным можно с помощью определённых поисковых запросов в Google.

Ваши группы в WhatsApp могут быть не такими безопасными, как вы думаете, — написал он в Twitter.

В доказательство своих слов Уайлдон выложил скрин со ссылками на приватные чаты.

По его словам, в открытом доступе находятся более чем 400 тысяч секретных чатов. Он пояснил, что чаты оказались доступны благодаря функции приглашения в группу по ссылке. По информации журналиста, Google индексирует сгенерированные ссылки и делает их доступными для всех.

Уайлдон отметил, что среди прочих ему удалось присоединиться к чату, который используется сотрудниками неправительственной организации, аккредитованной ООН, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru сообщал, что уязвимость WhatsApp позволяла читать локальные файлы на Windows и macOS. Её обнаружил специалист по кибербезопасности Гал Вейцман (Gal Weizman) из компании PerimeterX.

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