https://static.news.ru/photo/4a36b15c-57b5-11ea-84c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasir Kachroo/Global Look Press

Секретные чаты в WhatsApp оказались совсем не приватными. Как выяснил журналист немецкого издания Deutsche Welle Джордан Уайлдон, получить доступ к чужим данным можно с помощью определённых поисковых запросов в Google.

Ваши группы в WhatsApp могут быть не такими безопасными, как вы думаете, — написал он в Twitter.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some interesting groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q — Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020

В доказательство своих слов Уайлдон выложил скрин со ссылками на приватные чаты.

По его словам, в открытом доступе находятся более чем 400 тысяч секретных чатов. Он пояснил, что чаты оказались доступны благодаря функции приглашения в группу по ссылке. По информации журналиста, Google индексирует сгенерированные ссылки и делает их доступными для всех.

Уайлдон отметил, что среди прочих ему удалось присоединиться к чату, который используется сотрудниками неправительственной организации, аккредитованной ООН, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru сообщал, что уязвимость WhatsApp позволяла читать локальные файлы на Windows и macOS. Её обнаружил специалист по кибербезопасности Гал Вейцман (Gal Weizman) из компании PerimeterX.