Прививка от COVID-19 потребует ограничения употребления алкоголя

https://static.news.ru/photo/2e082d90-3652-11eb-b1e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Привившиеся от COVID-19 граждане должны соблюдать масочный режим и на 42 дня ограничить контакты и употребление алкоголя, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности: воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему, — отметила Голикова, слова которой приводит RT.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы, в целях тестирования механизма массовой вакцинации, с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб.

Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов.