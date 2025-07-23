Привезла рецепт из Сицилии! Творожное чудо с абрикосовым соусом!

Готовим сицилийский творожный десерт с абрикосовым соусом! Этот десерт я привезла из путешествия по Палермо — местная бабушка поделилась секретом воздушной творожной начинки. Теперь это мой коронный рецепт для особых случаев. Нежный творожный крем, пропитанные ликером бисквиты и яркий абрикосовый соус — вкус, который переносит на солнечные улицы Сицилии!

Основу делаем из савоярди (можно заменить бисквитом): выкладываем в форму, сбрызгиваем апельсиновым ликером (2 ст. л.). Для крема взбиваем 500 г рикотты (если нет — протереть творог), 100 г сахарной пудры, цедру 1 апельсина и щепотку корицы.

Секретный слой: между творожной массой добавляем горсть измельченных фисташек. Накрываем вторым слоем бисквита, ставим под гнет на ночь в холодильник.

Абрикосовый соус: 300 г абрикосов (можно замороженных) провариваем с 50 г сахара и 1 ст. л. лимонного сока до густоты, протираем через сито. Перед подачей поливаем холодный десерт теплым соусом — контраст температур потрясающий!

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