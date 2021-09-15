«Приравнен к ИГ»: в «Альянсе врачей» прокомментировали разрыв с ФБК

Пресс-секретарь главы «Альянса врачей»* Анастасии Васильевой Александра Захарова в разговоре с NEWS.ru прокомментировала решение о разрыве с Фондом борьбы с коррупцией**. Кроме того, она ответила соратнику Алексея Навального Ивану Жданову на слова о давлении властей.

Она подтвердила, что Васильева сама написала пост о разрыве с ФБК. Однако более подробно говорить о её словах представитель главы профсоюза отказалась. При этом она прокомментировала пост Жданова с оценкой произошедшего.

ФБК признан сейчас экстремистской организацией. Если мы с вами будем открыто их поддерживать, с ними сотрудничать, я думаю, мало кто из нас с вами готов к тем последствиям, которые обязательно наступят. Если ФБК приравнен к «Исламскому государству»*** и «Талибану»**** и если мы будем с ними пить чай, то, наверное, что-то за это будет, — подчеркнула она.

По её мнению, люди, которые сотрудничают с террористическими или экстремистскими организациями, приравниваются к террористам и экстремистам. За это наступает уголовная ответственность.

В ответ на слова Жданова о превращении жизни Васильевой «в ад», она напомнила о регулярном давлении на руководителя профсоюза. Сейчас в её отношении рассматривается «санитарное дело».

Действительно есть какие-то неудобства. У неё двое детей, которые тоже сталкиваются с сотрудниками полиции и, скажем так, немножко нервничают, потому что не совсем понимают, зачем это всё происходит. Неудобства, если мягко это назвать, конечно, есть, а насколько это «ад» — сказать не могу, — добавила Захарова.

16 сентября Васильева сообщила, что отказалась от сотрудничества с ФБК. Она считает, что менеджеры ФБК «использовали и выкинули» альянс. Васильева также заявила, что под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто верил ФБК, в то время как руководство фонда находится «за границей».

После этого соратник Навального Иван Жданов написал в Twitter, что в последнее время жизнь Васильевой «превратили в самый настоящий ад» и «то, что она написала прямо перед днём голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чём цель». Он уверен, что глава «Альянса врачей» сделала это заявление из-за давления властей, которые пытаются противодействовать «Умному голосованию».

Если вы думали, что мы ещё не в Беларуси, то зря. Мы вот уже там, полностью. Все методы — те же. <...> Правильно или нет поступила Анастасия, судить я не могу. Никому и никогда не желаю оказаться в такой ситуации, — заявил он.

Соратница Навального Мария Певчих, в свою очередь, в Twitter призвала СМИ «не плодить фейковые новости, а подумать чуть-чуть, взглянуть на календарь и ужаснуться».

Васильева сейчас проходит обвиняемой по «санитарному делу» — уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых — сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

* «Альянс врачей» признан российскими властями иноагентом.

** Фонд борьбы с коррупцией признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией.

*** «Исламское государство» — запрещённая в России террористическая организация.

**** «Талибан» — запрещённая в России террористическая организация.