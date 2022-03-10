Придётся неплохо помёрзнуть: Вильфанд рассказал, сколько продержатся морозы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии для NEWS.ru рассказал, сколько ещё продержатся морозы на территории России и когда придёт весна. По его словам, «ночью придётся неплохо помёрзнуть пока, потому что этот процесс выхолаживания облаков и перенос холодных воздушных масс будет продолжатся с северо-востока».

А завтра днём температура начнёт повышаться, потому что солнце оказывает влияние на это. Температура будет приближаться к нулевой отметке. Что касается ночных температур, завтра они будут от −14 до −19, а в области ниже −20. А вот 12-го, в субботу, начинается постепенное повышение температуры. Также в субботу прогнозируется снег, местами умеренный. 13 марта будет облачно, с прояснениями. Дальнейшее повышение температуры будет в воскресенье. За счёт того, что воздушные массы придут с северо-запада, температура будет повышаться. Но это не значит, что наступила весна, небольшое понижение температуры снова прогнозируется 15 и 16 марта, — отметил эксперт.

Ранее Татьяна Позднякова предупреждала, что до 13 марта в Московском регионе установится довольно холодная погода. Температура опустится до минус 13 градусов, а такие показатели больше характерны для конца января — начала февраля.

В этом году синоптики прогнозировали раннее наступление метеовесны. Как сообщал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже 18 февраля столбики термометров поднимались до плюс трёх градусов, что соответствует показателям 7 апреля.