Президентские амбиции Арестовича вызвали усмешку в Совфеде Сенатор Цеков заявил, что президентские амбиции эпатажного блогера Арестовича вызывают усмешку

Фото: president.gov.ua

Алексей Арестович

Президентские амбиции советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича вызывают усмешку, он — эпатажный блогер и делает те заявления, которые будут обсуждать, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Сенатор подчеркнул, что Арестович и другие политики соседнего государства поняли, что вправе говорить все, что угодно.

Когда мне сказали, я усмехнулся. Это можно воспринимать с большой долей иронии. Вообще, Арестович — эпатажный блогер. Он, в принципе, говорит нечто такое, что привлечет внимание, что будут обсуждать, даже не соглашаясь с ним. Эпатаж — его форма работы. На Украине [политики] пришли к выводу, что можно говорить все, что угодно. Если послушать Зеленского — он же говорит все, что в голову вскочит, — добавил Цеков.

По его словам, выступления нынешних руководителей Украины страну «уничтожают, а не усиливают».

Накануне Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону признался, что не против баллотироваться на пост главы государства. Он заявил, что у него на данный момент «безумный рейтинг». При этом Арестович добавил, что не будет конкурировать с действующим лидером Владимиром Зеленским, если тот соберётся идти на второй срок.

В июле Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост. Он добавил, что на этот шаг в Киеве решатся, когда появится первая возможность.

Ранее Арестович заявлял, что украинские войска смогут перейти к контрнаступлению, но для этого требуется бронированная техника. Он пообещал, что при её поставках с Запада Киев перестанет отступать.