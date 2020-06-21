Президент сообщил, что почти всегда ночует в Кремле

Президент России Владимир Путин в ходе интервью журналистам телеканала «Россия 1» рассказал о своей работе. Он показал сотрудникам СМИ свои кабинеты в Кремле.
Один из них, объяснил глава государства, всегда на виду. Там Путин проводит рабочие встречи. Там же есть второй — малый кабинет, в котором президент занимается документами.
Российский лидер подчеркнул, что зачастую заканчивает работу достаточно поздно: иногда в половине второго — в два ночи.
Кроме того, президент ответил на вопрос журналистов, как часто он ночует в Кремле.
Почти всегда, — сказал Путин в интервью документального проекта «Россия. Кремль. Путин».
Как ранее передавал NEWS.ru, президент в разговоре с журналистами рассказал про общение с внуками. Глава государства отметил, что ему нечасто удаётся видеться с ними.
В настоящее время у Путина двое внуков. Глава государства рассказывал об их жизни во время прямой линии три года назад. По словам Путина, его дочери и внуки живут обычной жизнью. Тогда он добавил, что хочет воспитать их нормальными людьми.
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