Президент сообщил, что почти всегда ночует в Кремле

https://static.news.ru/photo/686e20be-b3af-11ea-aee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе интервью журналистам телеканала «Россия 1» рассказал о своей работе. Он показал сотрудникам СМИ свои кабинеты в Кремле.

Один из них, объяснил глава государства, всегда на виду. Там Путин проводит рабочие встречи. Там же есть второй — малый кабинет, в котором президент занимается документами.

Российский лидер подчеркнул, что зачастую заканчивает работу достаточно поздно: иногда в половине второго — в два ночи.

Кроме того, президент ответил на вопрос журналистов, как часто он ночует в Кремле.

Почти всегда, — сказал Путин в интервью документального проекта «Россия. Кремль. Путин».

Как ранее передавал NEWS.ru, президент в разговоре с журналистами рассказал про общение с внуками. Глава государства отметил, что ему нечасто удаётся видеться с ними.

В настоящее время у Путина двое внуков. Глава государства рассказывал об их жизни во время прямой линии три года назад. По словам Путина, его дочери и внуки живут обычной жизнью. Тогда он добавил, что хочет воспитать их нормальными людьми.