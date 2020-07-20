Президент подписал два законопроекта о финансовых маркетплейсах

https://static.news.ru/photo/53571b4a-caac-11ea-a828-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал два новых закона о финансовых маркетплейсах. Последние позволяют гражданам страны дистанционно сравнивать и приобретать различные услуги у банков, а также у управляющих и страховых компаний. Полная версия документа была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» позволяет определить правовые основы деятельности операторов. Также он регулирует отношения по заключению сделок с эмитентами. С помощью финансового маркетплейса граждане смогут заключать сделки, которые связаны с финансовыми инструментами и различными банковскими услугами.

Однако оператор маркетплейса будет обязан принимать меры по выявлению и предотвращению операций, которые направлены на совершение сделок без волеизъявления участников. Также он будет обязан сообщать о них в ЦБ. Закон-спутник должен будет вступить в силу со дня его официального подписания.

NEWS.ru ранее передавал, что президент России Владимир Путин одобрил ряд законов о «народном» бюджетировании.