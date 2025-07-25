Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 10:35

Превратила овощи в обалденный десерт! Варенье из цукини с яблоками!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из цукини с яблоками — гениальная замена традиционному! Кто бы мог подумать, что из обычных кабачков получится такое нежное, ароматное варенье! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить что-то вкусное из того, что есть под рукой. Варенье получается настолько похожим на яблочное, что многие гости так и не догадываются о его главном секрете!

Для приготовления возьмите 1 кг молодых цукини (лучше с нежной кожицей), 500 г яблок (подойдут любые, но лучше кисловатые), 1 кг сахара, 1 лимон и немного ванилина. Цукини очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Яблоки тоже очистите и нарежьте дольками. Сложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте на 4–6 часов, чтобы пустили сок.

Затем поставьте на медленный огонь, добавьте сок и цедру одного лимона. Варите в три приема: довели до кипения, поварили 5 минут, оставили остывать на несколько часов. Повторите процесс еще два раза. В последний этап добавьте ванилин по вкусу. Готовое варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

рецепты
варенье
ягоды
сладости
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mash: под завалами рухнувшего из-за взрыва дома в Саратове могут быть люди
Психолог раскрыла, что такое настоящая любовь к себе
Стало известно о смерти ребенка при взрыве газа в жилом доме в Саратове
Появилось видео с места взрыва в жилом доме Саратова
Зеленский увидел прогресс в подготовке встречи с Путиным
Названа причина взрыва в многоэтажке в Саратове, где погибли двое
Заблудившихся в темноте на горе туристов спасли в Крыму
Раскрыты новые детали расследования катастрофы Ан-24
Стало известно, когда в Москву вернется похолодание
Три человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Саратове
Раскрыто, что доставила на орбиту ракета Роскосмоса
Kia начала массово отзывать тысячи своих кроссоверов
Зеленский раскрыл детали громкой сделки с США на десятки миллиардов
Гимнаст упал во время шоу на Универсиаде и попал в кому
В РФС призвали наказать украинских фанатов за призыв убить сербов
Стала известна личность еще одного погибшего при крушении Ан-24
Вора в законе Васю Бандита увезли в больницу в тяжелом состоянии
Хомяк во сне: к богатству или хлопотам? Узнай все значения сна
Священник рассказал о традиционном заблуждении людей во время похорон
ФАС начала расследование в отношении «дочки» «Газпрома»
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.