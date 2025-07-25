Превратила овощи в обалденный десерт! Варенье из цукини с яблоками!

Варенье из цукини с яблоками — гениальная замена традиционному! Кто бы мог подумать, что из обычных кабачков получится такое нежное, ароматное варенье! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить что-то вкусное из того, что есть под рукой. Варенье получается настолько похожим на яблочное, что многие гости так и не догадываются о его главном секрете!

Для приготовления возьмите 1 кг молодых цукини (лучше с нежной кожицей), 500 г яблок (подойдут любые, но лучше кисловатые), 1 кг сахара, 1 лимон и немного ванилина. Цукини очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Яблоки тоже очистите и нарежьте дольками. Сложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и оставьте на 4–6 часов, чтобы пустили сок.

Затем поставьте на медленный огонь, добавьте сок и цедру одного лимона. Варите в три приема: довели до кипения, поварили 5 минут, оставили остывать на несколько часов. Повторите процесс еще два раза. В последний этап добавьте ванилин по вкусу. Готовое варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте.

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