Пресс-служба Роскосмоса отказалась комментировать арест советника Рогозина

Журналисты 8 июля обратились в Роскосмос с просьбой прокомментировать арест советника главы госкорпорации Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. На запрос ответил руководитель пресс-службы Владимир Устименко.
Он отказался комментировать ситуацию с арестом Сафронова. Также Устименко не стал рассказывать о своём отношении к происходящему,
По решению Лефортовского суда бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» арестован на два месяца.
Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35.
Следствие же полагает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017-ом передал её представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Сам Сафронов госизмену отрицает и уверен, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.
Как ранее писал NEWS.ru, первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек не стал комментировать дело советника главы Роскосмоса.
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