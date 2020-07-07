Пресс-служба Роскосмоса отказалась комментировать арест советника Рогозина

https://static.news.ru/photo/faf32348-c0f8-11ea-b4d5-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты 8 июля обратились в Роскосмос с просьбой прокомментировать арест советника главы госкорпорации Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. На запрос ответил руководитель пресс-службы Владимир Устименко.

Он отказался комментировать ситуацию с арестом Сафронова. Также Устименко не стал рассказывать о своём отношении к происходящему, передаёт РИА Новости.

По решению Лефортовского суда бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» арестован на два месяца.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35.

Следствие же полагает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017-ом передал её представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Сам Сафронов госизмену отрицает и уверен, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

Как ранее писал NEWS.ru, первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек не стал комментировать дело советника главы Роскосмоса.