Преподавателя из ВШЭ приговорили к 13 годам за педофилию Суд в Москве приговорил преподавателя ВШЭ и МГУ Золина к 13 годам за домогательства до несовершеннолетних

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы приговорил к 13 годам строгого режима преподавателя математики из Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного университета (МГУ) Евгения Золина по делу о домогательствах до несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе суда. По материалам дела, Золин в свободное от работы время домогался девочек 11 и 6 лет, одну из них он встретил во дворе, а другая приходила в гости к его сыну, передает ТАСС.

Суд признал виновным Золина Е. Е. по двум эпизодам ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе суда.

По данным Telegram-канала Mash, математик вел YouTube-канал, где публиковал лекции не только по модальной логике, но также концерты младших хоров в форме, напоминающей пионерскую. В тюрьме он также будет проходить, как пишет Mash, принудительное психиатрическое лечение.

Золина арестовали в ноябре 2021 года в его квартире в Подмосковье. Первое судебное заседание по делу о педофилии прошло 17 сентября того же года. Тогда преподаватель отрицал обвинения. Его заключили под стражу и завели на него уголовное дело по статье 132 ч. 4 п. «б» УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).