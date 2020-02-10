https://static.news.ru/photo/b394cff0-4c14-11ea-93f8-fa163e074e61_660.jpg Армин Лашет Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Сменить Ангелу Меркель на должности федерального канцлера ФРГ после отказа Аннегрет Крамп-Карренбауэр выдвигать свою кандидатуру от партии ХДС может член партии, премьер-министр правительства земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества «Россия — Германия» Владислав Белов.

Он пояснил, что Крамп-Карренбауэр планирует уйти в отставку с поста председателя партии, в связи с чем не сможет выступить в качестве кандидата от ХДС.

Потенциальных преемников более чем достаточно. На первом месте — Лашет, — отметил эксперт.

По его словам, на втором месте среди претендентов — «рвущийся в бой» глава Минздрава Йенс Шпан, а на третьем — экс-лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, 10 февраля Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила однопартийцам, что в скором времени откажется от председательства в ХДС. Она также сообщила, что приняла решение не баллотироваться на пост канцлера ФРГ на выборах в 2021 году. Ангела Меркель ничего не знала о её намерениях. Канцлер ФРГ выразила ей благодарность за работу и высказалась за то, чтобы глава ХДС осталась руководителем оборонного ведомства.