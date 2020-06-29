Представитель Кадырова в ЯНАО впал в кому

https://static.news.ru/photo/fbb24f56-b9fb-11ea-a5a2-fa163e074e61_660.jpg Хусейн Элембаев Фото: husein_elembaev/instagram.com

Представитель главы Чечни в Ямало-Ненецком автономном округе Хусейн Элембаев впал в кому. Об этом сообщил мэр Грозного Иса Хаджимурадов.

В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы ЧР в Ямало-Ненецком автономном округе. Дай Аллах Хусейну излечения от этой страшной болезни, — написал он на своей странице в Instagram.

Диагноз Элембаева он при этом не назвал. Он призвал помолиться за его выздоровление, а также «за всех братьев и сестёр, которым нужна помощь в это трудное время».

Тем временем URA.RU отмечает , что у Элембаева может быть коронавирус. Агентство направило запрос пресс-секретарю Рамзана Кадырова, ответ пока не поступил. Получить комментарий в Новоуренгойской центральной городской больнице также не удалось.

По состоянию на 29 июня в ЯНАО выявили 173 новых случая заболевания COVID-19. С начала пандемии в регионе заболели 5332 человека, из них 37 скончались. Новый Уренгой является крупнейшим очагом заболевания в регионе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни. Политик признался, что с начала пандемии дважды делал компьютерную томографию, а также регулярно сдаёт анализы на коронавирус. Он подчеркнул, что должен следить за своим здоровьем как гражданин и как мусульманин.