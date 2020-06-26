Председательница избиркома выиграла квартиру на голосовании по поправкам

https://static.news.ru/photo/c3b2575c-b7af-11ea-8b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мой регион 2020/vk.com

Пенсионерка Анна Ганева, 59-летняя жительница Омска, приняла участие в конкурсе на голосовании по поправкам в Конституцию и в результате выиграла квартиру. Как стало известно, женщина также работает председателем избиркома на городском участке № 1352.

Как рассказала Ганева, она получила сертификат в рамках акции «Мой регион» уже после голосования. Пенсионерка стёрла защитный слой и узнала о своей победе. Согласно имеющимся сведениям, председательница избиркома получила квартиру в омском микрорайоне Рябиновка.

По словам женщины, в своей удаче она не видит ничего предосудительного. И связи с должностью никакой нет — ей просто повезло. И, конечно же, комментируя новость о получении квартиры, пенсионерка не может сдержать эмоций.

Мурашки бегают, я в шоке! Конечно, я рада. У меня внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в пригороде живём, — приводит слова Ганевой сайт argumenti.ru.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

Как ранее передавал NEWS.ru, 19 июня журналист Юрий Дудь выложил в Instagram пост, в котором назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции. Публикацию он сопроводил фотографией, испещрённой заплатками дороги в Ярославской области. За пару дней пост набрал более миллиона лайков.