Предчувствие новой волны: что делать, если COVID останется с нами навсегда

Главврач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предсказал, что через месяц в стране начнётся очередной рост заболеваемости COVID-19, поскольку на естественное течение эпидемии наложится сезонная вспышка гриппа, а также возвращение людей из отпусков. Он признал, что человечеству следует научиться сосуществовать с коронавирусом, как с другими патогенами. С известным медиком согласен его коллега и телеведущий Александр Мясников, по словам которого мир ждёт ещё не одна волна пандемии. NEWS.ru узнал о загадках волнообразности этого процесса и к чему стоит готовиться, если заболеваемость не снизится никогда.

Трёхмесячная фаза

Во время визита в ХМАО Денис Проценко заявил , что его «напрягает конец сентября — начало октября», потому что в этот период «столкнётся сразу три момента — грипп, COVID-19 и возвращение людей из отпусков».

Это всё может создать предпосылки для вспышки и тяжёлого течения болезни, — опасается Денис Проценко.

Он отметил, что человечеству стоит научиться существовать с коронавирусом так же, как с гриппом и другими инфекциями. Главврач больницы в Коммунарке подчеркнул, что многое будет зависеть от позиции россиян по отношению к вакцинации. И если люди будут пассивными в этом плане, то у сотрудников инфекционных отделений вновь прибавится работа, а сфера здравоохранения вновь столкнётся с необходимостью разворачивать дополнительные койко-места в ковидариях.

С Денисом Проценко согласился его коллега — главврач московской больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников. Ранее в интервью NEWS.ru он уже высказывал мнение, что четвёртая волна COVID-19 начнётся в ноябре и будет осложняться сезонными заболеваниями.

Так и будет — четвёртая волна, пятая, шестая, двадцатая... Дело в том, что вообще вспышки коронавирусных инфекций протекают волнами — не только SARS-CoV-2, но и другие коронавирусы человека. Что касается нынешней пандемии, то мы не знали, как часто будут возникать эти волны. Но [сегодня] можно посмотреть по графику и предсказать, как ситуация будет развиваться дальше — три месяца [заболеваемость] идёт вверх, три месяца вниз. Эти волны не совпадают по странам. Например, с Европой и Америкой у нас разница где-то в 1,5 месяца, поэтому мы видим, как волны [несинхронно] накладываются. Наложение роста заболеваемости гриппом на пандемию может оказать влияние [на увеличение тяжёлых случаев COVID-19], но заболеваемость снижается и спадёт где-то 12 тысяч новых случаев в день, а потом опять пойдёт вверх. Александр Мясников главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича

Денис Гришкин/АГН «Москва»

По словам медика, опыт Израиля, а также стран Европы и Америки показывает, что «вакцинация ничего не остановила». Но она важна, потому что влияет не на распространение, а на снижение тяжёлых случаев и смертности. В другие противоэпидемические меры, к примеру, в эффективность локдаунов, Мясников не верит. Он напомнил о ситуации в Австралии, а именно в Мельбурне, который был закрыт «200 с лишним дней», однако «всё равно там вспышка, как и везде, где люди месяцами сидели на самоизоляции, [то есть] волны как были, так есть».

Коронавирус пришёл навсегда, и это уже дураку понятно. Никакого коллективного иммунитета, чтобы взяли и оборвали [цепочку заражений] — мы же видим, что не обрывает и не оборвёт, как и в случае с гриппом. Просто будет ежегодная вакцинация как от гриппа, так и он COVID-19, будут волны заболеваемости, а когда СМИ перестанут об этом писать, это останется чисто медицинской проблемой, — полагает Мясников.

Медик уверен, что коронавирус стал «нашим бытом», поэтому надо «либо дальше закутываться в маски и публиковать цифры смертности, подогревая панику, либо массово привиться, понимая, что делать это следует ежегодно». Также он предположил, что новые штаммы будут «не более смертельными, но более заразными, потому что это условия выживания вируса».

Будут выживать, особенно в условиях вакцинации, те [штаммы], на кого вакцина менее воздействует, и те, которые быстрее распространяются, — резюмировал Мясников.

А потом не уйдёт никогда...

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук, член комиссии РАН по борьбе со лженаукой и президент Общества доказательной медицины Василий Власов также считает, что коронавирус навсегда будет сопровождать человечество. И рано или поздно люди с этим свыкнутся.

Весной 2020 года речь шла о том, что скоро у нас будут вакцины и мы эту эпидемию победим, а летом того же 2020-го проводился международный опрос эпидемиологов в The New York Times, и абсолютное их большинство предполагали, что в течение года-двух удастся вернуться к допандемийному состоянию дел. Я тогда был чуть ли не единственным, кто ответил, что мы больше никогда не вернёмся к прежней жизни. Сейчас ситуация изменилась и разумные люди уже не говорят, что мы скоро расправимся с SARS-CoV-2. И по-прежнему на вопрос о том, когда это всё кончится, ответ остаётся тем же: никогда. Мы просто приспособимся жить с этим вирусом, так же, как мы приспособились жить с дифтерией, малярией, сифилисом и прочими болезнями, кипятим воду, моем руки и так далее. Василий Власов доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины

Учёный подчёркивает, что науке пока неизвестно, каким станет коронавирус в будущем. Утверждения о том, что он потеряет свою вирулентность и будет меньше убивать, исходят из общих соображений: вирусы, которые переходят от животных к человеку, так себя часто ведут. На заре пандемии COVID-19, напоминает Власов, были прогнозы, что коронавируса через пару месяцев не будет, но этого не произошло. Поэтому не стоит надеяться, что SARS-CoV-2 поведёт себя в будущем таким образом или как гонконгский грипп H3N2, который после довольно серьёзной пандемии 1968–1970 годов, которая унесла как минимум 1 млн жизней по всему миру, перестал быть смертоносным и превратился в разновидность сезонной простуды без катастрофических последствий.

Надеяться на это легкомысленно, но если так случится, то будет приятно, — иронизирует учёный.

Также Василий Власов считает некорректным использование выражений «третья волна» или «четвёртая волна», предпочитая условное обозначение вспышек по годам и сезонам (например, осенне-зимняя волна 2020-го или весенне-летняя 2021-го), потому что нумерация не имеет смысла. В одних странах или даже российских регионах за одно время происходит больше волн, в других — меньше. Субъекты РФ сильно различаются по структуре и плотности населения, состоянию системы здравоохранения, транспортной ситуации и другим показателям, поэтому, объясняет учёный, в тот или иной регион вирус попадал и вёл себя по-разному.

Мы не можем объяснить, почему, допустим, в Бурятии в зимнюю волну было так, а в Смоленской области — иначе. Здесь очень много загадок, — говорит Власов.

Профессор также напомнил, что в 2020 году было много разговоров и публикаций, в которых сравнивали эпидемические картины разных стран: «Почему здесь ситуация с коронавирусом так, не надо ли нам делать, как в Китае, как в Сингапуре или как в Швеции». Всё это, как полагает Власов, глупости, потому что развитие пандемии в одной стране вряд ли можно повторить в другой.

По мнению учёного, в России рост случаев COVID-19 начнётся уже в конце сентября. Это, прежде всего, связано с общей динамикой эпидемии, а также с последовательностью её волн и уровнем заболеваемости в России.

Несмотря на то что много людей переболело, в обществе довольно много тех, кто подвержен заболеваниям. И как только происходит ослабление инфекционного процесса, снижается заболеваемость, люди в очередной раз думают, что всё замечательно. К примеру, в московском метро мало кто носит маски. А это ведёт к тому, что возникает новая волна, — объяснил Василий Власов.

Кроме этого, по его словам, есть временно действующие факторы, важнейший из которых — наступление сентября, когда в Северном полушарии «происходит переключение летней жизни на зимнюю». В этот период случается много других событий, в том числе и начало учебного года.

Как мы знаем, в Министерстве просвещения не отменили линейки 1 сентября, хотя, казалось бы, это очевидное дело... Все эти события в совокупности приводят к увеличению распространения инфекции, — резюмировал Василий Власов.

Ранее в интервью NEWS.ru кандидат медицинских наук Семён Гальперин заявил, что скорее всего, ситуация с коронавирусом в стране по статистике улучшится под выборы в Госдуму, а затем не исключён новый всплеск заболеваемости. Вирусолог академик РАН Пётр Чумаков, как и Александр Мясников, прогнозировал, что новая волна COVID-19 в России начнётся ближе к ноябрю. Такого же мнения придерживается инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич.