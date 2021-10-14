Правозащитник оценил подготовку проекта о наказании за пытки

В Комитете против пыток поддержали подготовку законопроекта о наказании за пытки. Юрист организации Дмитрий Казаков заявил NEWS.ru, что введение такой статьи в Уголовный кодекс необходимо, но это не решит проблему с пытками, поскольку нужно применять комплексные меры.

По его словам, сейчас в Уголовном кодексе нет специализированной статьи, которая предусматривает ответственность за применение пыток и иных видов жёсткого и унижающего обращения. Обычно должностные лица несут ответственность по статьям 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний», но последняя статья применяется крайне редко, поскольку в ней обычно «мёртвый» состав преступления.

Если отвечать на вопрос, нужна ли в Уголовном кодексе специализированная статья за применение пыток и иных видов жестокого и унижающего обращения, ответ: конечно, нужна. Будет ли её введение в Уголовный кодекс достаточным для того, чтобы проблему с пытками и решить? Ответ: конечно же нет, — отметил Казаков.

Он подчеркнул, что наличие законодательного ограничения и запрета само по себе не способно повлиять на то, насколько распространена практика применения пыток.

Самого по себе введения этой статьи будет недостаточно. Необходимы комплексные меры. Законодательные меры не работают в отрыве от правоприменения. Необходимо обеспечить неотвратимость наказания, а для этого нужно, чтобы по всем жалобам на пытки и жестокое обращение работали органы СК РФ, — отметил юрист.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Совфеде готовят законопроект об отдельном наказании за пытки. Она подчеркнула, что в цивилизованном государстве случаи применения насилия в колониях должны быть изжиты.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net сообщил об истязаниях заключённых в саратовской тюремной больнице. На видеозаписях их раздевают догола, связывают, избивают и насилуют, в том числе швабрами. 14 октября стало известно, что правозащитники передадут ФСИН часть имеющихся в их распоряжении видеозаписей и документов, подтверждающих применение пыток к заключённым.