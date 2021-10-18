Правозащитница назвала «незаконной историей» тестирование учеников на COVID

Часть родителей московских школьников выступает против эксперимента по экспресс-тестированию детей на COVID-19. В прокуратуру и Следственный комитет было направлено 300 жалоб с требованием проверить законность такой процедуры. Правозащитница Александра Машкова-Благих в беседе с NEWS.ru поддержала родителей и назвала тестирование школьников на коронавирус абсолютно незаконной процедурой. Она не может проводиться без согласия родителя.

То, как это внедряют в московских школах, является абсолютно незаконной историей. Они утверждают, что якобы медицинские тесты могут проводиться без учёта мнения родителей, это неправда. Даже в самой инструкции по тестам сказано, что это медицинская процедура, которая проводится с участием специалиста. Вмешательство в тело ребёнка не может быть без согласия родителя, — рассказала Машкова-Благих.

Она подчеркнула, что система экспресс-тестирования является несовершенной, поскольку существует большое количество ложноположительных тестов. Машкова-Благих также отметила, что в школе не могут запретить допуск детей на занятия, если школьники откажутся от тестирования.

Недопуск детей до занятий в результате отказа от тестирования невозможен, поскольку он нарушает право ребёнка на обучение, полностью противоречит Конституции. Ситуация со всех сторон возмутительная, — сказала правозащитница.

Ранее власти решили в качестве эксперимента проводить раз в две недели тестирование на коронавирус в десяти московских школах и детсадах. Это затронет 40 тысяч детей. Планируется, что в случае одного положительного теста весь класс отправят на карантин.

Примечательно, что участие в эксперименте обязательное. Департамент образования и науки Москвы заявил, что добровольное информированное согласие от родителей не нужно, поскольку экспресс-тесты не являются медицинской процедурой.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что введение экспресс-тестов на COVID-19 в российских школах может позволить избежать дистанционного формата обучения. По его мнению, полноценной альтернативы очному формату пока нет.