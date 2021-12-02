Правительство выделит 6 млрд рублей малообеспеченным семьям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о выделении 6 млрд рублей в регионы на выплаты малообеспеченным семьям. Соцвыплаты пойдут детям от трёх до семи лет. Это станет дополнением к выделенным ранее 305 млрд рублей, заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Направим регионам ещё более шести миллиардов рублей. Дополнительно почти к 305 миллиардам рублей, которые уже были выделены в текущем году. Такая поддержка очень важна. Ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности, — подчеркнул глава кабмина.

По его словам, такие семьи в зависимости от финансового положения ежемесячно получают выплаты в размере от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Мишустин отметил, что в нынешнем году правительство усовершенствовало меры поддержки, чтобы помощь получали действительно нуждающиеся семьи.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ намерено изменить правила предоставления пособия на детей от трёх до семи лет и пособия родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет. Теперь в расчёт берётся доход (в том числе стипендия, пенсия и доход от предпринимательства), а также отсутствие дохода по объективным жизненным обстоятельствам.