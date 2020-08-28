Правительство выделило деньги на доплаты медикам

https://static.news.ru/photo/b8ce4886-e9c4-11ea-8c20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство одобрило выделение Минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству средств на выплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом.

По данным пресс-службы кабмина, деньги планируется выделить из резервного фонда правительства.

Как писал NEWS.ru, 27 августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на выплаты медработникам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом пациентам, правительство выделит ещё 22 млрд рублей. Также дополнительно будут выделены 320 млн рублей на выплаты сотрудникам федерального медико-биологического агентства.

Стимулирующие выплаты были установлены по распоряжению президента Владимира Путина. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.