Правительство РФ утвердило субсидии на продвижение экспорта кино и игр

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила распределения субсидий на продвижение экспорта отечественного кино и анимации, а также компьютерных игр, онлайн-сервисов и облачных ресурсов.
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Претендентов на получение помощи будут выбирать не реже чем один раз в год. Сумма субсидий на один проект не должна превышать 30% от их общего объёма. Помощь будет выделяться в рамках проекта «Экспорт услуг», который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», для продвижения, сертификации и адаптации российской продукции за рубежом.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Министерство транспорта РФ готово изменить правила субсидирования авиакомпаний, чтобы перевозчики смогли в полном объёме получить обещанную господдержку за потери, связанные с пандемией коронавируса.
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