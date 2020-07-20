Правительство РФ утвердило субсидии на продвижение экспорта кино и игр

https://static.news.ru/photo/e6966d6c-c9ac-11ea-921e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила распределения субсидий на продвижение экспорта отечественного кино и анимации, а также компьютерных игр, онлайн-сервисов и облачных ресурсов.

Об этом сообщается на сайте кабмина. Согласно документу, до 70% государственных средств пойдут на кино и анимацию, до 30% — на IT-сферу. За счёт субсидий компании из соответствующих отраслей смогут возместить расходы на сертификацию, перевод и дубляж фильмов, гонорары съёмочной группе, разработку дизайна IT-сервисов и продвижение.

Претендентов на получение помощи будут выбирать не реже чем один раз в год. Сумма субсидий на один проект не должна превышать 30% от их общего объёма. Помощь будет выделяться в рамках проекта «Экспорт услуг», который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», для продвижения, сертификации и адаптации российской продукции за рубежом.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Министерство транспорта РФ готово изменить правила субсидирования авиакомпаний, чтобы перевозчики смогли в полном объёме получить обещанную господдержку за потери, связанные с пандемией коронавируса.