Правительство обсуждает снижение нештрафуемого порога превышения скорости

https://static.news.ru/photo/07971518-acef-11eb-93f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство обсуждает вопрос о снижении нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить и предоставить в кабмин согласованную позицию по данной теме, пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет Хуснуллин.

По словам официального представителя вице-премьера, такое поручение было дано и сейчас оно прорабатывается.

Согласно данным издания, за возобновление обсуждения этого вопроса выступил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, который также входит в правительственную комиссию по безопасности дорожного движения.

Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения, — говорится в заявлении пресс-службы департамента транспорта столицы.

Хуснуллин дал ещё ряд поручений, которые связаны с дорожным движением. Так, МВД и Минтрансом должны разработать меры по уменьшению количества выездов на встречную полосу грузовиков и автобусов из-за засыпания водителей за рулём. МВД и Минпросвещения займутся проработкой вопроса об изменении примерных программ подготовки водителей в автошколах, также МВД совместно с Минюстом подготовят предложения по «ограничению юридически значимых действий» для граждан, которые не оплачивают штрафы в срок. Кроме того, российским субъектам рекомендовали применять на дорогах проекционные пешеходные переходы и имитаторы спецсигналов автомобилей ДПС.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Васильев прокомментировал NEWS.ru планы правительства усилить введённую в 2015 году уголовную ответственность за повторное ДТП в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект парламентарии могут в приоритетном порядке принять уже в мае.