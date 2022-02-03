Правительство изменило правила выплаты пособия на детей от трёх до семи лет

Правительство изменило правила выплаты пособий на детей от трёх до семи лет. Изменения, в рамках которых производится перерасчёт исходя из нового прожиточного минимума, вступили в силу 1 февраля. При оформлений пособия также будет проводиться комплексная оценка имущества. Об этом сообщает телеканал «360».
Согласно опубликованному документу на сайте нормативно-правовых актов, при оценке имущества не
Ранее сообщалось, что россияне, которые ухаживают за инвалидами, должны получать 13 тысяч рублей ежемесячно, с таким предложением выступили депутаты от ЛДПР. Законопроект внесут представители партии Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов и Алексей Диденко. Основная цель закона — усиление социальной защищённости отдельных категорий граждан.
В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2023 года. Сумма, которую парламентарии предлагают выплачивать, соответствует запланированному уровню МРОТ на 2023 год.