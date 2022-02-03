Правительство изменило правила выплаты пособия на детей от трёх до семи лет

Правительство изменило правила выплаты пособий на детей от трёх до семи лет. Изменения, в рамках которых производится перерасчёт исходя из нового прожиточного минимума, вступили в силу 1 февраля. При оформлений пособия также будет проводиться комплексная оценка имущества. Об этом сообщает телеканал «360».

Согласно опубликованному документу на сайте нормативно-правовых актов, при оценке имущества не учитывается жильё, земельные участки и транспорт, которые многодетные семьи получили и оплатили за счёт средств господдержки. При этом уважительной причиной «нулевого дохода» (семейный доход ниже прожиточного минимума) теперь считается непрерывное лечение более трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что россияне, которые ухаживают за инвалидами, должны получать 13 тысяч рублей ежемесячно, с таким предложением выступили депутаты от ЛДПР. Законопроект внесут представители партии Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов и Алексей Диденко. Основная цель закона — усиление социальной защищённости отдельных категорий граждан.

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2023 года. Сумма, которую парламентарии предлагают выплачивать, соответствует запланированному уровню МРОТ на 2023 год.