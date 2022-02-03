В Госдуме рассказали про новые выплаты для россиян

Россияне, которые ухаживают за инвалидами должны получать 13 тысяч рублей ежемесячно, с таким предложением выступили депутаты от ЛДПР. Законопроект внесут представители партии Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов и Алексей Диденко. Основная цель закона — усиление социальной защищённости отдельных категорий граждан. Об этом сообщает URA.RU.

Предлагается предоставить неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, право на получение ежемесячной выплаты в размере 13 000 рублей, — сказано в пояснительной записке.

При этом, в случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2023 года. Сумма, которую парламентарии предлагают выплачивать, соответствует с планируемым уровнем МРОТ на 2023 год.

Ранее стало известно, что Госдума примет в первом чтении законопроект депутатов и сенаторов от «Единой России» «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ». На заседании 17 февраля рассмотрят возможность усиления ответственности за пытки, которые проводятся представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Согласно документу, предлагается ужесточить увеличить срок лишения свободы с трёх лет до 12, а также перевести преступление в разряд особо тяжких.