Стало известно, когда пытки в России станут особо тяжким преступлением

Госдума примет в первом чтении законопроект депутатов и сенаторов от «Единой России» «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ». На заседании 17 февраля рассмотрят возможность усиления ответственности за пытки, которые проводятся представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Согласно документу, предлагается ужесточить увеличить срок лишения свободы с трёх лет до 12, а также перевести преступление в разряд особо тяжких. Об этом сообщают «Известия».

При этом в статье 302 УК «Принуждение к даче показаний» может появиться новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов. Это позволит привлекать к ответственности в том числе сотрудников ФСИН России, а не только лиц, проводящих дознание.

Мы уже рассмотрели этот законопроект на комитете и рекомендовали принять его в первом чтении, понимая значимость и актуальность этой темы. Он концептуально готов для рассмотрения на заседании Госдумы, — рассказал первый зампред комитета Даниил Бессарабов.

Парламентарий добавил, что уже готовятся поправки ко второму чтению законопроекта.

Ранее сообщалось, что активную работу по борьбе с пытками в российских тюрьмах ведёт Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В отчёте ведомства говорится, что члены СПЧ посетили ряд учреждений подведомственных ФСИН.